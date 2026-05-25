Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

Россиянин поставил на «Баварию» в Кубке Германии и выиграл 5,7 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на финал Кубка Германии, в котором мюнхенская Бавария встречалась со «Штуттартом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил почти 4,9 миллиона рублей на то, что мюнхенцы заберут трофей. Коэффициент на это событие составлял 1,17.

«Бавария» одержала победу со счетом 3:0, и ставка россиянина сыграла. Этот результат принес игроку более 5,7 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил более 2,3 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном». Игрок спрогнозировал ничью и пополнил счет на сумму более 8 миллионов рублей.