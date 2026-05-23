Россиянин поставил на матч Лиги Европы и выиграл более 8 миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче ЛЕ и выиграл более 8 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 2,3 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок спрогнозировал ничью, которая оценивалась коэффициентом 3,55. Встреча прошла 22 января и завершилась со счетом 3:3.

Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет на сумму свыше 8 миллионов рублей.

«Мидтьюлланн» вышел в плей-офф Лиги Европы с третьего места, «Бранн» — с 24-го. Обе команды вылетели из розыгрыша на первом этапе, а победителем турнира стала английская «Астон Вилла».