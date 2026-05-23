Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:01, 23 мая 2026Спорт

Россиянин поставил на матч Лиги Европы и выиграл более 8 миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче ЛЕ и выиграл более 8 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Бранна»

Игроки «Бранна». Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 2,3 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 между норвежским «Бранном» и датским «Мидтьюлланном». Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок спрогнозировал ничью, которая оценивалась коэффициентом 3,55. Встреча прошла 22 января и завершилась со счетом 3:3.

Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет на сумму свыше 8 миллионов рублей.

«Мидтьюлланн» вышел в плей-офф Лиги Европы с третьего места, «Бранн» — с 24-го. Обе команды вылетели из розыгрыша на первом этапе, а победителем турнира стала английская «Астон Вилла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло

    Гарри Каспаров объявлен в международный розыск

    Россиянин поставил на матч Лиги Европы и выиграл более 8 миллионов рублей

    Водителям назвали способы сэкономить

    Володин предрек Зеленскому подобие Нюрнбергского трибунала

    Верку Сердючку раскритиковали в сети за песни на русском языке в Европе

    Президент страны НАТО призвал альянс проявить решимость в отношении России

    ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

    На Западе признали вину в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной

    «Бессмысленно». На Украине задумались о цене удержания Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok