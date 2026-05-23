Врач предупредила о мучительных последствиях привычки опохмеляться пивом

Врач Чистик: Привычка опохмеляться пивом грозит перебоями в работе сердца

Терапевт-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик объяснила, что происходит с организмом, когда человек опохмеляется пивом. О мучительных последствиях этой привычки она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Попытки опохмелиться пивом приводят к тому, что в кровь снова поступает спирт. Он действует как мягкое седативное и обезболивающее, временно убирает тревогу и физический дискомфорт. Создается иллюзия облегчения. На самом же деле в организм добавляется новая порция яда, который только что начал выводиться. Печень вынуждена работать с удвоенной силой», — предупредила врач.

Чистик подчеркнула: через один-два часа после употребления пива к прежним симптомам похмелья присоединяются новые — слабость, повышение давления, перебои в работе сердца. Также эта привычка грозит острым панкреатитом.

Особенна опасна привычка употреблять алкоголь во время похмелья для гипертоников. Все дело в том, что после расширения сосудов и спазма наступает резкий скачок давления, а это прямой путь к гипертоническому кризу или геморрагическому инсульту, добавила гастроэнтеролог.

Ранее Чистик заявила, что мнение, будто домашний самогон безопаснее покупного алкоголя, — это опасное заблуждение. По ее словам, истинная угроза домашнего спиртного заключается в том, что при брожении сахарных и фруктовых браг естественным путем образуется смертельно опасный метанол.