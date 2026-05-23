Три человека выпали из лодки на Енисее

Лодка с людьми опрокинулась на Большом Енисее, спасатели ищут двух человек

Лодка с людьми опрокинулась на реке Большой Енисей в Туве, спасатели ищут двух человек. Об этом заявили в республиканском главке МЧС, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что надувная резиновая лодка, которой находилось три человека, перевернулась во время движения вниз по течению реки по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку.

Все трое в лодке были без спасательных жилетов. «Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек, мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет, ищут спасатели», — говорится в сообщении.

Поисковая группа обнаружила лодку в 500 метрах вниз по течению реки от места происшествия.

