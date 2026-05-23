11:27, 23 мая 2026Мир

Переговоры Путина и Си Цзиньпина послали один сигнал об изменении роли США в мире

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина послали в мир сигнал о снижении влияния США. Об этом пишет издание AntiDiplomatico (AD).

«Политический посыл саммита ясен: Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты», — пишут журналисты.

В статье также отмечается, что Москва и Пекин продемонстрировали новый этап в развитии стратегического партнерства. Кроме того, стороны сблизили свои позиции по вопросу украинского кризиса.

Ранее политолог Федор Лукьянов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подход Китая к украинскому кризису после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине не изменится. По его словам, китайское руководство занимает позицию благожелательную к России, но сторонню от конфликта.

