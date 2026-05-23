11:31, 23 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал красные флаги при головной боли

Врач Мясников назвал красным флагом головную боль, которая будит по ночам
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал красные флаги при головной боли, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«У врачей есть так называемые красные флаги. Если головная боль будит вас ночью впервые в жизни. Если это головная боль, которую вы описываете как самую ужасную головную боль в жизни», — заявил Мясников.

По его словам, опасной является и головная боль, которая возникает у человека старше 50 лет впервые в жизни. Также угрозу для здоровья представляет боль, усиливающаяся или ослабевающая при смене положения тела. Обратиться к врачу нужно и в случае, если недомогание сопровождается нарушениями речи или онемением частей тела, добавил доктор.

Мясников объяснил, что это может свидетельствовать об опухоли или опасной инфекции. Кроме того, такие симптомы возникают при аневризме сосудов головного мозга.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неожиданный способ справиться с головной болью. Он рассказал, что облегчить состояние поможет популярный летний продукт.

