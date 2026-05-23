11:42, 23 мая 2026Мир

В США назвали путь к восстановлению отношений с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Weerawich / Shutterstock / Fotodom  

США и Россия должны восстановить свои двусторонние отношения через культуру. Об этом заявил Родни Мимс Кук в интервью РИА Новости.

«Балет, изящные искусства, музеи, литература — что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?» — подчеркнул политик.

Кук примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее «Лента.ру» получила в свое распоряжение текст письма из посольства Японии, в котором говорилось о временном размещении США ракетных комплексов Typhon в Японию Это вызвало озабоченность в России после проведенных японско-американских учений.

