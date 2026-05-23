Россияне пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

В Турции экскурсионный автобус наехал на препятствие, пострадали 14 россиян

В турецком городе Бельдиби экскурсионный автобус наехал на препятствие, пострадали 14 россиян. Об этом со ссылкой на источник сообщает в РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Погибших и тяжело пострадавших в результате инцидента нет. Все доставлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести», — отметил телеканал.

Ранее 11-месячная девочка заразилась сальмонеллезом в игровой комнате в аэропорту Турции. Мама ребенка рассказала, что они возвращались из Антальи в Нижний Новгород, их рейс задержали на 10 часов, она отправила ее в игровую комнату за почти 4000 рублей за полчаса. Уже в самолете у девочки болел живот, а на следующий день поднялась температура и началась диарея.