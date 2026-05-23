Лавров назвал главную цель для укрепления позиции России в мире

Лавров: Выполнение задач СВО стало главной целью для укрепления России в мире

Выполнение задач Специальной военной операции (СВО) стало главной целью для укрепления позиции России в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

Выполнение всех поставленных в ходе СВО целей Лавров назвал главной задачей для укрепления влияния России во всем мире. Он отметил, что за ходом СВО наблюдают друзья, соседи и противники России.

«Поэтому первостепеннейшая задача нашей дипломатии — делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции», — заключил он.

Ранее Сергей Лавров обвинил Запад в попытках извратить представление о ходе СВО. По его словам, перед российским внешнеполитическим ведомством стоит задача разъяснить широким общественным кругам действия, которые Россия предпринимает для обеспечения защиты своих интересов.