Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 23 мая 2026Россия

Лавров назвал главную цель для укрепления позиции России в мире

Лавров: Выполнение задач СВО стало главной целью для укрепления России в мире
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Выполнение задач Специальной военной операции (СВО) стало главной целью для укрепления позиции России в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.

Выполнение всех поставленных в ходе СВО целей Лавров назвал главной задачей для укрепления влияния России во всем мире. Он отметил, что за ходом СВО наблюдают друзья, соседи и противники России.

«Поэтому первостепеннейшая задача нашей дипломатии — делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции», — заключил он.

Ранее Сергей Лавров обвинил Запад в попытках извратить представление о ходе СВО. По его словам, перед российским внешнеполитическим ведомством стоит задача разъяснить широким общественным кругам действия, которые Россия предпринимает для обеспечения защиты своих интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сравнил Армению и Украину в одном вопросе

    В Крыму для пассажиров закрыли железнодорожную станцию

    Президент Белоруссии назвал задачу вооруженных сил страны

    Лиса обворовала мужа и жену на 74 тысячи рублей

    Во время полета ракеты Starship зафиксировали аномалию

    Лавров назвал главную цель для укрепления позиции России в мире

    Почетный президент РФС высказался о фаворите в финале Кубка России

    Положение Израиля в переговорах с Ираном сравнили с изгнанием из бизнес-класса в эконом

    В США назвали путь к восстановлению отношений с Россией

    Доктор Мясников назвал красные флаги при головной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok