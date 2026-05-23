Медведев: Население прогонит Пашиняна, если в Армении будут европейские цены

Население Армении прогонит премьер-министра страны Никола Пашиняна, если там будут европейские цены на газ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж», — подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад втягивает Армению в ошибочную логику против России ровно также, как и Украину. По его словам, в такой же логике были втянуты и Грузия, и Молдавия.

В 2026 году отношения России и Армении переживают кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом. В России не раз призывали армянские власти как можно скорее определиться между членством в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).