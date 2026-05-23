13:31, 23 мая 2026

Россиянка выпила пива и попала с больницу с отеком мозга

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Жительница Уфы выпила пиво с друзьями и на следующий день попала в больницу с отеком мозга. Об этом сообщает «Shot Проверка» в своем канале в Telegram.

По словам 31-летней россиянки, в начале мая она выпила с друзьями около полутора литров пива и немного вина. Ночью у нее началась сильная рвота, а к утру состояние ухудшилось: появилась головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией и сонливость.

Скорая помощь доставила женщину в больницу, где врачи диагностировали у нее энцефалопатию. Они объяснили, что на фоне обезвоживания и нарушения электролитного баланса начал развиваться отек мозга.

В стационаре пациентка провела около недели, где ей делали капельницы и уколы. Сейчас она продолжает восстанавливаться дома, а врачи рекомендовали полностью исключить алкоголь.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик предупредила, что привычка похмеляться пивом может иметь мучительные последствия. По ее словам, симптомы похмелья уходят ненадолго, а через час-два возвращаются с новой силой.

