Два человека пропали в горах российского региона

В Чечне два человека пропали в Итум-Калинском районе после схода лавины

В Чеченской республике два человека пропали без вести после схода лавины в Итум-Калинском районе. Об этом со ссылкой на главу муниципалитета Альберта Рабуева сообщает ТАСС.

По словам главы района, оба пропавших занимались очисткой дороги после схода селевого потока. Поисково-спасательные операции ведутся в полном объеме и с максимальной отдачей. Рабуев понадеялся, что пропавших найдут живым и здоровыми.

Ранее на Камчатке мощная снежная лавина заблокировала трассу. Снежная масса сорвалась с Вилючинского вулкана минувшей ночью, после чего на дороге образовался завал более 50 метров шириной и до 6 метров в высоту.