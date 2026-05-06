11:24, 6 мая 2026

Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

Amur Mash: На Камчатке мощная лавина заблокировала трассу
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

На Камчатке мощная снежная лавина заблокировала трассу. Внимание на ситуацию в российском регионе со ссылкой на местных водителей обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, снежная масса сорвалась с Вилючинского вулкана минувшей ночью, после чего на дороге образовался завал более 50 метров шириной и до шести метров в высоту. Уточняется, что в результате удара стихии никто не пострадал.

Местные власти призвали туристов и спортсменов отложить походы и поездки в горы. С 6 по 8 мая на Камчатке сохраняется лавинная опасность в нескольких округах, а также на склонах Вилючинского, Козельского, Корякского, Авачинского вулканов и Ключевской группы.

Ранее сообщалось, что на острове Сахалин гора уйка перекрыла проезд по трассе.

