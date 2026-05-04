Уек заблокировал трассу в российском регионе

На Сахалине гора уйка перекрыла проезд по трассе

На острове Сахалин гора уйка, или мойвы, перекрыла проезд по трассе в Углегорском районе. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, в этом году рыбаки выловили слишком много уйка. В результате часть улова не приняли на переработку, и после этого его вывалили на трассу, заблокировав тем самым проезд по ней. Люди пожаловались, что в округе стоит неприятный запах, который к тому же способен привлечь медведей.

