20:21, 4 мая 2026

Уек заблокировал трассу в российском регионе

На Сахалине гора уйка перекрыла проезд по трассе
Полина Кислицына (Редактор)

На острове Сахалин гора уйка, или мойвы, перекрыла проезд по трассе в Углегорском районе. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, в этом году рыбаки выловили слишком много уйка. В результате часть улова не приняли на переработку, и после этого его вывалили на трассу, заблокировав тем самым проезд по ней. Люди пожаловались, что в округе стоит неприятный запах, который к тому же способен привлечь медведей.

Ранее сообщалось, что в Германии водитель пролил 20 тысяч литров фекалий на шоссе в районе Хоэнлоэ и парализовал движение по нему.

