Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 12 марта 2026Экономика

Водитель вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

В Германии водитель пролил 20 тысяч литров фекалий и перекрыл движение по шоссе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kinek00 / Shutterstock / Fotodom  

В Германии водитель пролил на дорогу 20 тысяч литров навоза и парализовал движение других машин по шоссе. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в районе Хоэнлоэ. 21-летний фермер перевозил по автомагистрали около 20 тысяч литров жидкого навоза. В какой-то момент мужчина потерял управление трактором с прицепом-цистерной, и зловонные отходы разлились прямо по проезжей части.

Емкость, в которой перевозили навоз, получила сильные повреждения при аварии, и ее содержимое заняло четыре полосы шоссе, а также прилегающую зеленую зону. Движение пришлось полностью перекрыть, чтобы пожарные и другие сотрудники спецслужб смогли оперативно убрать жидкость. В результате на дороге образовались многокилометровые пробки.

Водитель не пострадал, а вот ущерб технике оценили в 55 тысяч евро (более чем 5 миллионов рублей). Кроме того, фермер рискует попасть под суд из-за того, что нечистоты могут достичь ближайшей охраняемой водной зоны.

Ранее в Хабаровске в фекалиях утонул новый многоэтажный дом. Речь идет о ЖК «Дуэт», расположенном на улице Карла Маркса. Прорывы канализации в 18-этажном доме, который сдали летом 2025 года, стали происходить после начала отопительного сезона. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как лужа из нечистот на одном из этажей дома постепенно увеличивается в размерах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Аскольд Запашный едва не лишился зубов за три миллиона рублей

    Страна ЕС резко ответила на угрозы Трампа

    Известной ведущей удалили половину легкого

    Российский боец СВО с пулеметом сорвал скрытую атаку пехоты ВСУ

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok