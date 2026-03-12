Водитель вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

В Германии водитель пролил 20 тысяч литров фекалий и перекрыл движение по шоссе

В Германии водитель пролил на дорогу 20 тысяч литров навоза и парализовал движение других машин по шоссе. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в районе Хоэнлоэ. 21-летний фермер перевозил по автомагистрали около 20 тысяч литров жидкого навоза. В какой-то момент мужчина потерял управление трактором с прицепом-цистерной, и зловонные отходы разлились прямо по проезжей части.

Емкость, в которой перевозили навоз, получила сильные повреждения при аварии, и ее содержимое заняло четыре полосы шоссе, а также прилегающую зеленую зону. Движение пришлось полностью перекрыть, чтобы пожарные и другие сотрудники спецслужб смогли оперативно убрать жидкость. В результате на дороге образовались многокилометровые пробки.

Водитель не пострадал, а вот ущерб технике оценили в 55 тысяч евро (более чем 5 миллионов рублей). Кроме того, фермер рискует попасть под суд из-за того, что нечистоты могут достичь ближайшей охраняемой водной зоны.

Ранее в Хабаровске в фекалиях утонул новый многоэтажный дом. Речь идет о ЖК «Дуэт», расположенном на улице Карла Маркса. Прорывы канализации в 18-этажном доме, который сдали летом 2025 года, стали происходить после начала отопительного сезона. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как лужа из нечистот на одном из этажей дома постепенно увеличивается в размерах.