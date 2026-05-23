Блогерша раскрыла простой способ сделать из лонгслива трендовую вещь

Блогерша Марина Изместева раскрыла простой способ сделать из лонгслива трендовую вещь. Ролик с рекомендацией она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом marina_izmesteva предстала перед камерой в бюстгальтере и юбке. Она приложила водолазку к передней части туловища, обернув рукава под мышками через плечи и вернув их вперед. Затем она продела их через горловину изделия и завела за спину. В заключение россиянка завязала рукава в узел, демонстрируя получившийся образ.

Помимо этого, Изместева предложила воспользоваться длинным шнурком, завязав его по центру предмета гардероба и превратив таким образом в топ-ракушку.

Пользовательницы сети оценили совет блогерши в комментариях под постом. «Как можно было до этого додуматься? Это абсолютно гениально», «Пушка!», «Топ супер получился», «Вау, как красиво», — написали они.

Ранее в мае стилистка назвала прием выглядеть дорого летом. Модный эксперт Мишель Сканга заявила, что майка с глубоким круглым вырезом добавляет изюминку, которая позволяет выглядеть роскошно даже в самом базовом наряде летом.