Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

13:01, 23 мая 2026

В ЛНР до 11 выросло количество погибших при ударе ВСУ по Старобельску
Владимир Седов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло число погибших и пострадавших в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Леонид Пасечник.

По словам главы региона, число погибших выросло до 11, пострадавших — до 41. Поиск еще 10 пропавших без вести студентов продолжается. Случившееся Пасечник назвал целенаправленной, планомерной террористической атакой.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

