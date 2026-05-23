В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался

В Латвии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неизвестного происхождения упал в озеро и взорвался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.

«Сегодня, (...) в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, (...), где он сдетонировал при контакте с водой», — говорится в сообщении.

На месте взрыва обнаружили возможные части беспилотников, на данный момент спецслужбы продолжают осматривать район ЧП. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что падение беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало причиной отключения электричества в реанимации в больнице Латвии.