Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 23 мая 2026Бывший СССР

В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Латвии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неизвестного происхождения упал в озеро и взорвался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.

«Сегодня, (...) в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, (...), где он сдетонировал при контакте с водой», — говорится в сообщении.

На месте взрыва обнаружили возможные части беспилотников, на данный момент спецслужбы продолжают осматривать район ЧП. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что падение беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало причиной отключения электричества в реанимации в больнице Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok