В московском «Динамо» назвали поставленную перед новым главным тренером задачу

12:58, 23 мая 2026

Ивлев: Перед Шварцом в «Динамо» поставлена задача выиграть трофей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ФК «Динамо». Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о назначении Садро Шварца новым главным тренером команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, немец является сильным специалистом. «Это подтверждает тот факт, что при нем мы заняли третье место в РПЛ и играли в финале Кубка России», — заявил Ивлев.

Функционер также назвал задачу, поставленную перед Шварцем. «Выиграть трофей — главная задача, которая стоит перед всеми нами», — заявил он.

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» 22 мая. Немец уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год. Под его руководством московская команда впервые за 14 лет завоевала медали чемпионата России, а также дошла до финала Кубка России, где проиграла «Спартаку» (1:2).

