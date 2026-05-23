Почетный президент РФС высказался о фаворите в финале Кубка России

Колосков назвал равными шансы «Спартака» и «Краснодара» на победу в Кубке России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о фаворите в финале Кубка страны в нынешнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер отметил, что считает равными шансы «Спартака» и «Краснодара» на трофей. «Оба клуба прошли через горнило серьезных игр и вполне достойны победы. Но Кубок есть Кубок. Здесь все может решить какая-то нелепость или случайность», — заявил Колосков.

Функционер добавил, что ждет яркой игры с большим количеством голов. «Ведь обе команды играют в атаку, и никто не ставит у своих ворот автобусов или троллейбусов», — заявил Колосков.

Финальный матч Кубка России пройдет 24 мая. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.