Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:59, 23 мая 2026Спорт

Почетный президент РФС высказался о фаворите в финале Кубка России

Колосков назвал равными шансы «Спартака» и «Краснодара» на победу в Кубке России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о фаворите в финале Кубка страны в нынешнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер отметил, что считает равными шансы «Спартака» и «Краснодара» на трофей. «Оба клуба прошли через горнило серьезных игр и вполне достойны победы. Но Кубок есть Кубок. Здесь все может решить какая-то нелепость или случайность», — заявил Колосков.

Функционер добавил, что ждет яркой игры с большим количеством голов. «Ведь обе команды играют в атаку, и никто не ставит у своих ворот автобусов или троллейбусов», — заявил Колосков.

Финальный матч Кубка России пройдет 24 мая. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал главную цель для укрепления позиции России в мире

    Лавров сравнил Армению и Украину в одном вопросе

    Россияне смогут проверить быстро легальность такси

    Почетный президент РФС высказался о фаворите в финале Кубка России

    Положение Израиля в переговорах с Ираном сравнили с изгнанием из бизнес-класса в эконом

    Россияне пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

    В США назвали путь к восстановлению отношений с Россией

    Доктор Мясников назвал красные флаги при головной боли

    Россиянин сделал на отдыхе «голивудскую улыбку» и переделал ее за 1,5 миллиона рублей

    Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok