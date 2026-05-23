Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:31, 23 мая 2026Из жизни

Лиса обворовала мужа и жену на 74 тысячи рублей

Во Франции лиса украла у супругов шары для петанка на 900 евро
Никита Савин
Никита Савин

Фото: WildMedia / Shutterstock / Fotodom

Во Франции муж и жена из департамента Дордонь разоблачили лису, которая обворовала их на 900 евро (74,4 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Star.

В начале мая Вероника и Дамьен из коммуны Сен-Винсент-де-Конезак стали замечать, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для петанка. За короткое время их пропало больше десятка. Супруги решили, что кто-то забирается к ним во двор, и установили скрытую камеру.

Когда они проверили записи, оказалось, что тяжелые металлические шары воровала лиса. Всего хищница утащила 19 шаров. «Она украла все лучшие шары. У моего мужа остался только один», — пожаловалась Вероника. Она добавила, что общая стоимость похищенного лисой оценивается примерно в 900 евро.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Теперь супруги собираются вернуть свое имущество. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить воровку.

Ранее сообщалось, что в Китае женщине обманом продали лисенка. Женщина была уверена, что покупает в зоомагазине щенка японского шпица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok