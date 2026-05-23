Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Двоих россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, будут оперировать

Двоих из 14 россиян, которые пострадали в ДТП в Анталье, будут оперировать. Об этом сообщило генеральное консульство России в Telegram-канале.

«С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели», — говорится в публикации.

Генконсульство также заявило, что находится в контакте со страховой компанией, врачами, правоохранительными органами и сотрудниками туроператора.

О ДТП в Турции стало известно ранее 23 мая. Тогда экскурсионный автобус наехал на препятствие.