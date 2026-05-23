Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 23 мая 2026Мир

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Двоих россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, будут оперировать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yasemin Yurtman Candemir / Shutterstock / Fotodom  

Двоих из 14 россиян, которые пострадали в ДТП в Анталье, будут оперировать. Об этом сообщило генеральное консульство России в Telegram-канале.

«С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели», — говорится в публикации.

Генконсульство также заявило, что находится в контакте со страховой компанией, врачами, правоохранительными органами и сотрудниками туроператора.

О ДТП в Турции стало известно ранее 23 мая. Тогда экскурсионный автобус наехал на препятствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Фицо обвинил Европу в лицемерии по отношению к России

    Два человека пропали в горах российского региона

    Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

    Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

    Стали известны подробности подготовки покушения на семью Трампа

    Страховщики предупредили о последствиях роста случаев страхового мошенничества

    Выросло количество погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

    Установлены имена погибших и пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    В стране НАТО взорвался БПЛА неизвестного происхождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok