16:42, 17 марта 2026

Женщина купила дорогого щенка и вырастила из него лисицу

В Китае женщина купила щенка японского шпица, который оказался лисой
Антонина Черташ
Кадр: Shanxi TV

В Китае женщине продали лисенка под видом дорогого щенка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница китайской провинции Шаньси по фамилии Ван купила в зоомагазине щенка японского шпица за 1,3 тысячи юаней (примерно 15 тысяч рублей). Однако по мере взросления «щенок» обзавелся пушистым хвостом и вытянутой мордой. Кроме того, он наотрез отказался от собачьего корма, не лаял и стал сильно пахнуть. Другие собаки в парке пугались зверя и отшатывались от него, а прохожие прямым текстом говорили, что это лиса.

Сомнения развеял специалист Тайюаньского зоопарка Сунь Лэтянь, к которому обратилась хозяйка. «Судя по размеру, это одомашненная лиса, и со временем запах от нее будет усиливаться», — объяснил он. Хозяйка, невольно вырастившая лисицу вместо собаки, решила передать ее в зоопарк, решив, что так будет лучше для самого животного. Сейчас хищницу проверяют на карантине, но навещать ее, по словам сотрудников, Ван может в любое время.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая думала, что завела щенка тибетского мастифа, но собака оказалась медведем. Хозяйка забила тревогу через два года, когда пес стал ходить на задних лапах.

