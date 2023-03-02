Два года проживший в семье щенок тибетского мастифа оказался медведем

Оказавшийся медведем тибетский мастиф два года прожил в китайской семье

Женщина из Китая думала, что завела щенка тибетского мастифа, но собака оказалась медведем. Как сообщает Мirror, женщина забила тревогу через два года, когда пес стал ходить на задних лапах.

Су Юнь привезла питомца в свою деревню в китайской провинции Юньнань из отпуска в 2016 году. Зверь прожил в семье два года, и все это время продолжал расти. Его размер, 115 килограммов массы, а также то, что «мастиф» стал регулярно вставать на задние лапы, заставили владельцев обратиться к специалистам.

Выяснилось, что Юнь привезла домой не щенка тибетского мастифа, которого покупала, а детеныша черного гималайского медведя. Животные этого вида находятся под угрозой исчезновения, и на черном рынке за медвежонка могли выручить тысячи долларов.

Специалисты Центра по охране дикой природы в Юньнане были шокированы размером животного и даже ввели ему транквилизаторы перед транспортировкой, несмотря на то, что за все время жизни в семье зверь ни разу не напал на своих хозяев.

Впоследствии мисс Юнь, которая призналась, что очень боится медведей, рассказала зоологам, что ее с самого начала удивлял аппетит питомца.

Каждый день он съедал по коробке фруктов и два ведра лапши Су Юнь хозяйка медведя

Гималайского медведя также называют белогрудым медведем, черным уссурийским или черным азиатским медведем. Этот вид почти вдвое меньше бурых медведей и отличается от них более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой и большими округлыми ушами. Самцы этого вида вырастают до 150—170 сантиметров в длину и весят 120—140 килограммов. Пища гималайского медведя на 85 процентов состоит из ягод, грибов и кореньев. При встрече с человеком они ведут себя агрессивно, известны множественные случаи нападения на людей. Однако выросшие в неволе, эти животные хорошо адаптируются к жизни с человеком и поддаются дрессировке.

Ранее сообщалось об охотнице, которая приняла собаку за волка и застрелила ее. Женщина поняла свою ошибку, лишь когда похвасталась добычей в социальных сетях.