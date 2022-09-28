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Охотница приняла собаку за волка, застрелила ее, освежевала и похвасталась этим

The Guardian: женщина отправилась на охоту и случайно убила собаку, приняв ее за волка

Фото: Jeroen Bosch / Unsplash

Эмбер Роуз Барнс из американского штата Монтана отправилась на охоту и убила хаски, приняв его за дикого волка. Об этом сообщает The Guardian.

36-летняя охотница опубликовала фотографии с мертвой собакой, которую она освежевала, в социальной сети и похвасталась добычей. «Сегодня утром я отправилась на одиночную охоту на черного медведя. Однако мне представилась возможность взять еще одного хищника — щенка волка», — написала Барнс в публикации.

Женщина поняла, что случайно застрелила собаку, когда множество интернет-пользователей написали ей об этом в комментариях. Некоторые комментаторы потребовали отозвать у нее лицензию на охотничье оружие. Несмотря на всеобщее осуждение, охотница попыталась объяснить свой поступок. «Да, я совершила ошибку, потому что подумала, что это был гибрид детеныша волка. Я бы все равно выстрелила, потому что он был агрессивным и шел прямо на меня», — утверждает Барнс.

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По словам местного офиса шерифа, убитая собака оказалась одним из 11 выброшенных в лесу метисов хаски и овчарки. Сообщается, что сотрудники офиса занимаются поисками человека, который оставил собак. В настоящее время дело Барнс находится на стадии расследования, обвинения не предъявлены.

Ранее сообщалось, что в США бурая медведица напала на девятилетнего мальчика, который отправился на охоту в компании 41-летнего родственника. Увидев это, сопровождавший мальчика мужчина выстрелил в животное и убил его.

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Алиса Удовик
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