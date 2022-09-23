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Медведица напала на девятилетнего охотника и нанесла ему серьезные травмы

На Аляске медведица напала на девятилетнего охотника

Фото: Unsplash

На Аляске, США, бурая медведица напала на девятилетнего мальчика, который отправился на охоту в компании 41-летнего родственника. Об этом сообщает Fox News.

20 сентября охотники наткнулись на медведицу с детенышем. Животное восприняло вооруженных людей как угрозу, попыталось защитить свое потомство и напало на ребенка. Увидев это, сопровождавший мальчика мужчина выстрелил в медведицу и убил ее.

Обоих охотников доставили в больницу, о состоянии мальчика не сообщается. По данным полиции, животное нанесло ему серьезные травмы.

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Полицейские совместно с Департаментом рыбы и дичи Аляски продолжают расследование и пытаются установить причину нападения. «Мы должны определить, действительно ли у медведицы был детеныш или причиной нападения стала находящая в том районе туша, или что-то еще», — прокомментировал инцидент сотрудник Департамента Тодд Ринальди.

Ранее сообщалось, что медведь вблизи Тигрового заповедника Паламу в Индии напал на мужчину, который собирал бамбук перед праздником урожая. Индиец выжил, но остался лежать в луже крови с поврежденным скальпом, переломом и разорванными мышцами руки.

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Евгения Черкасова
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