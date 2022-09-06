Медведь оставил мужчину в луже крови с переломом и разорванными мышцами

Lagatar: в Индии медведь напал на мужчину вблизи тигрового заповедника

Медведь вблизи Тигрового заповедника Паламу в Индии напал на мужчину, который собирал бамбук перед праздником урожая. Об этом сообщает Lagatar.

Ранним утром 45-летний Чаиту Тури пошел в джунгли собирать бамбук, из которого собирался сплести корзины к празднику урожая.

Там на мужчину напал медведь. Индиец выжил, но остался лежать в луже крови с поврежденным скальпом, переломом и разорванными мышцами руки.

Получившего травмы мужчину доставили в ближайший медцентр, откуда затем перевезли в больницу.

«Мы дали ему 10 тысяч рупий (7,6 тысячи рублей) на лечение. Будем делать ему и последующие выплаты на медицинские нужды в случае необходимости», — сообщил смотритель парка.

Сделанные из бамбука корзины хорошо продаются во время фестиваля урожая. Мужчина жил на выручку от продажи подобного товара во время праздников.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нью-Касл, штат Делавэр, медведь напал на женщину, оставив на ее теле рваную рану и многочисленные царапины. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.