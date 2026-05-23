12:23, 23 мая 2026Наука и техника

Во время полета ракеты Starship зафиксировали аномалию

Никита Абрамов
Фото: Steve Nesius / TPX Images of the Day / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномалии во время полета ракеты Starship, которую запустили 22 мая. Об этом говорится в публикации авиарегулятора.

«Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества граждан нет», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что обломки ускорителя ракеты упали в опасную зону. На данный момент FAA проводит оценку ситуации, заключение об аварии регулятор пока не делал.

Ранее компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3, предназначенные для пилотируемых миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет.

