Во время полета ракеты Starship зафиксировали аномалию

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномалии во время полета ракеты Starship, которую запустили 22 мая. Об этом говорится в публикации авиарегулятора.
«Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества граждан нет», — отметили в ведомстве.
Там пояснили, что обломки ускорителя ракеты упали в опасную зону. На данный момент FAA проводит оценку ситуации, заключение об аварии регулятор пока не делал.
Ранее компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3, предназначенные для пилотируемых миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет.