Во время полета ракеты Starship зафиксировали аномалию

Авиарегулятор США зафиксировал аномалию во время полета ракеты Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об аномалии во время полета ракеты Starship, которую запустили 22 мая. Об этом говорится в публикации авиарегулятора.

«Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества граждан нет», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что обломки ускорителя ракеты упали в опасную зону. На данный момент FAA проводит оценку ситуации, заключение об аварии регулятор пока не делал.

Ранее компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3, предназначенные для пилотируемых миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет.