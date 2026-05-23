В Крыму для пассажиров закрыли железнодорожную станцию

Станцию «Джанкой» в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров

Железнодорожную станцию «Джанкой» на севере Крыма закрыли для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» в своем канале в Max.

По данным компании, поезда проходят станцию без остановки. Причины закрытия не уточняются.

Пассажиров, которые должны были завершить поездку в Джанкое, будут высаживать на станции «Урожайная» и доставлять в город автобусами. Аналогично организован и выезд из города для тех, кто планировал отправление из Джанкоя.

Кроме того, по состоянию на 10:00 мск задерживаются три поезда в Москву из Евпатории, Севастополя и Симферополя. Все они опаздывают на три часа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая Республика Крым подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего за ночь над российскими регионами сбили 348 БПЛА.