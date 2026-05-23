Президент Белоруссии назвал задачу вооруженных сил страны

Лукашенко рассказал о задаче вооруженных сил Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задаче вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Лукашенко на церемонии принятия военной присяги сообщил, что задача белорусской армии сохранить мирное небо, какой бы сложной и опасной ни была ситуация у границ.

Он отметил, что в этот особый день тысячи молодых людей берут на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны. Военная присяга — это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг.

Также президент напомнил, что 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Задача наследников сохранить мир, который достался страшной ценой.

