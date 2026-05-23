12:32, 23 мая 2026

Президент Белоруссии назвал задачу вооруженных сил страны

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задаче вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Лукашенко на церемонии принятия военной присяги сообщил, что задача белорусской армии сохранить мирное небо, какой бы сложной и опасной ни была ситуация у границ.

Он отметил, что в этот особый день тысячи молодых людей берут на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее своей страны. Военная присяга — это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг.

Также президент напомнил, что 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Задача наследников сохранить мир, который достался страшной ценой.

Ранее сообщалось, что раскрыта причина угроз Зеленского в адрес Белоруссии.

