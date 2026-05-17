11:32, 17 мая 2026

Россиян предупредили о главной угрозе самогона

Гастроэнтеролог Чистик: Даже одна рюмка самогона может вызвать слепоту
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavlov Roman / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик заявила, что мнение, будто домашний самогон безопаснее покупного алкоголя, — это опасное заблуждение. Об истинной угрозе домашнего спиртного она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Главная опасность самогона заключается в том, что при брожении сахарных и фруктовых браг естественным путем образуется метанол. В кустарных условиях отделить его от пищевого этилового спирта почти невозможно. По данным токсикологов, всего 10 миллилитров метанола могут вызвать слепоту, а доза от 30 миллилитров считается смертельной», — предупредила Чистик.

Доктор подчеркнула, что токсичен как сам метанол, так и продукты его распада. Печень превращает его в формальдегид и муравьиную кислоту — оба соединения разрушают зрительный нерв и клетки головного мозга.

Кроме того, по словам Чистик, в самогоне присутствуют сивушные масла — смесь пропилового, бутилового и изоамилового спиртов. Именно они дают резкий запах, усиливают токсическое действие алкоголя в десятки раз и вызывают сильнейшее похмелье наутро.

Врач добавила, что первые признаки отравления самогоном появляются через 12–24 часа после застолья. Оно проявляется такими симптомами, как туман перед глазами, светобоязнь, головная боль, тошнота. Многие списывают их на обычное похмелье. Однако без срочной помощи токсикологов человек может потерять зрение навсегда или погибнуть от отека мозга.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, к каким последствиям приводит ежедневное употребление даже небольшого количества вина. Врач заявил, что любые спиртные напитки вредны для здоровья и никаких безопасных для здоровья доз не существует.

