12:25, 17 мая 2026Мир

Назван новый способ избавиться от американских санкций

Виктория Кондратьева

Фото: Domingo Saez / Shutterstock / Fotodom  

Развитие большого евразийского партнерства поможет странам региона избавиться от угрозы санкций со стороны США за счет формирования новой финансовой и торговой инфраструктуры. Об этом заявил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев на полях Х Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает ТАСС.

«Китай, Россия и другие страны Евразии должны постепенно двигаться к формированию новой инфраструктуры финансового, торгового, транспортного взаимодействия. В этом и будет заключаться создание Большого евразийского партнерства — единого пространства экономического сотрудничества», — сказал глава института.

Бабаев добавил, что весь остальной мир находится под угрозой введения санкций со стороны США или Европы. Развитие Евразии как единого финансового пространства обеспечивает их безопасность и лишает средств для шантажа.

В прошлом году президент России Владимир Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности. Глава государства также выступил за продвижение диалога на благо всех стран и народов.

