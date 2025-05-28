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11:14, 28 мая 2025Мир

Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности

Путин: Важно, чтобы Евразия была пространством мира и стабильности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Важно, чтобы Евразия была пространством мира и стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития», — сказал российский лидер в видеообращении к участникам конференции.

Путин выразил убежденность, что это мероприятие послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, а также будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай опровергают тезис Запада о неизбежности столкновении великих держав. По его словам, Москва и Пекин динамично развивают свои отношения.

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