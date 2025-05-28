Лавров оценил тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав

Лавров: РФ и Китай опровергают тезис Запада о столкновении великих держав

Отношения России и Китая опровергают тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад постоянно продвигает тезис о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав. Этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности. Возьмите отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — сказал он.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, отношения Москвы и Пекина развиваются динамично и находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем. Отмечается, что она изменит баланс сил между крупнейшими мировыми державами.