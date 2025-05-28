Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 28 мая 2025Мир

Лавров оценил тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав

Лавров: РФ и Китай опровергают тезис Запада о столкновении великих держав
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Отношения России и Китая опровергают тезис Запада о неизбежности столкновения великих держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Запад постоянно продвигает тезис о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав. Этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности. Возьмите отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — сказал он.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, отношения Москвы и Пекина развиваются динамично и находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем. Отмечается, что она изменит баланс сил между крупнейшими мировыми державами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Раскрыто число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы

    Жену участника СВО поселили в гниющую комнату

    Политолог оценил угрозу коллапса контактов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости