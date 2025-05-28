Стало известно о планах Трампа заключить масштабную сделку с Китаем и Россией

NYT: Трамп запланировал крупную сделку с КНР и РФ, которая изменит баланс сил

Президент США Дональд Трамп может готовить крупную сделку с Россией и Китаем, которая изменит баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом пишет The New York Times.

В публикации уточняется, что для главы Белого дома «любое время — подходящее время для заключения сделок». Однако сейчас это как никогда актуально с лидерами Китая и России, отметили авторы.

«Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — подчеркивает NYT.

Помимо этого, ряд экспертов газеты в области международных отношений полагает, что поведение американского лидера и публичные высказывания свидетельствуют о возможном стремлении к формированию новой мировой системы.