Стало известно о серьезном ударе по экономике Украины

FT: Сокращение квот на импорт стали в ЕС может ударить по экономике Украины

Евросоюз планирует почти вдвое сократить квоты на импорт стали, что может серьезно ударить по украинской экономике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

С 1 июля Брюссель намерен сократить импортные квоты на сталь на 47 процентов, а на поставки сверх лимита ввести пошлину в размере 50 процентов. Меры связаны с переизбытком стали на мировом рынке и ростом поставок, который, по данным ЕС, привел к сокращению рабочих мест на европейских заводах.

В Киеве опасаются, что новые ограничения лишат страну одного из ключевых источников экспортной выручки. В прошлом году Украина поставила в ЕС около 2,65 миллиона тонн стали, а Евросоюз оставался главным рынком сбыта для украинских металлургов. По оценкам украинской стороны, сокращение квот может стоить экономике страны до 1 миллиарда евро.

В украинской компании Metinvest заявили, что без европейского рынка отрасли будет крайне сложно конкурировать с производителями из России и Турции, где энергоресурсы дешевле, а предприятия не работают в условиях боевых действий. В Еврокомиссии при этом пообещали учитывать «сложную ситуацию Украины» и обсуждают для нее отдельные условия поставок.

Ранее стало известно, что кредит ЕС для Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.