12:44, 17 мая 2026

Стало известно о серьезном ударе по экономике Украины

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Евросоюз планирует почти вдвое сократить квоты на импорт стали, что может серьезно ударить по украинской экономике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

С 1 июля Брюссель намерен сократить импортные квоты на сталь на 47 процентов, а на поставки сверх лимита ввести пошлину в размере 50 процентов. Меры связаны с переизбытком стали на мировом рынке и ростом поставок, который, по данным ЕС, привел к сокращению рабочих мест на европейских заводах.

В Киеве опасаются, что новые ограничения лишат страну одного из ключевых источников экспортной выручки. В прошлом году Украина поставила в ЕС около 2,65 миллиона тонн стали, а Евросоюз оставался главным рынком сбыта для украинских металлургов. По оценкам украинской стороны, сокращение квот может стоить экономике страны до 1 миллиарда евро.

В украинской компании Metinvest заявили, что без европейского рынка отрасли будет крайне сложно конкурировать с производителями из России и Турции, где энергоресурсы дешевле, а предприятия не работают в условиях боевых действий. В Еврокомиссии при этом пообещали учитывать «сложную ситуацию Украины» и обсуждают для нее отдельные условия поставок.

Ранее стало известно, что кредит ЕС для Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.

