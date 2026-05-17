12:41, 17 мая 2026

Россиянка вскрыла издевательства учителей над сыном-аутистом в школе

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Жительница Казани с помощью диктофона уличила преподавателей российской школы в издевательствах над сыном-аутистом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Алена Марасинская заметила, что ее 12-летний сын Слава с особенностями здоровья начал устраивать истерики после занятий: он повторял фразу «полиция, мама», указывая на учебное заведение. Женщина заподозрила, что с ее ребенком плохо обращаются, однако директриса утверждала обратное.

Россиянка подложила в вещи ребенка диктофон и вскрыла истинное отношение учителей к нему: они кричали на Славу, применяли силу, угрожали и оставляли его без присмотра. Вскоре после этого диктофон исчез. Тогда Марасинская вшила новое устройство в одежду мальчика, но в учебное заведение нагрянула полиция из-за того, что рамки металлоискателя сработали. Офицеры изъяли одежду школьника, а позже передали матери два диктофона, в том числе пропавший.

Женщина уверена, что сотрудники школы нашли устройство и стерли записи, а правоохранительные органы вызвали, чтобы припугнуть семью. Марасинская написала заявления в МВД, прокуратуру и СК. Однако надзорные инстанции якобы не нашли нарушений.

Ранее российский школьник лишился двух пальцев после похода на аттракцион. Во время катания на карусели «Вальс» оператор, как утверждают родственники школьника, попросила мальчика пересесть в другую кабинку.

