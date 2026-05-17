Россиянка вскрыла издевательства учителей над сыном-аутистом в школе

Жительница Казани уличила учителей российской школы в издевательствах над сыном

Жительница Казани с помощью диктофона уличила преподавателей российской школы в издевательствах над сыном-аутистом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Алена Марасинская заметила, что ее 12-летний сын Слава с особенностями здоровья начал устраивать истерики после занятий: он повторял фразу «полиция, мама», указывая на учебное заведение. Женщина заподозрила, что с ее ребенком плохо обращаются, однако директриса утверждала обратное.

Россиянка подложила в вещи ребенка диктофон и вскрыла истинное отношение учителей к нему: они кричали на Славу, применяли силу, угрожали и оставляли его без присмотра. Вскоре после этого диктофон исчез. Тогда Марасинская вшила новое устройство в одежду мальчика, но в учебное заведение нагрянула полиция из-за того, что рамки металлоискателя сработали. Офицеры изъяли одежду школьника, а позже передали матери два диктофона, в том числе пропавший.

Женщина уверена, что сотрудники школы нашли устройство и стерли записи, а правоохранительные органы вызвали, чтобы припугнуть семью. Марасинская написала заявления в МВД, прокуратуру и СК. Однако надзорные инстанции якобы не нашли нарушений.

