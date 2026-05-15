Российский школьник лишился двух пальцев после похода на аттракцион

В Стерлитамаке мальчика госпитализировали с переломом позвоночника с аттракциона

В Стерлитамаке 12-летний школьник лишился двух пальцев на ноге после похода на аттракцион. Мальчика госпитализировали санавиацией. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, учащийся 10 мая пришел в парк Гагарина. Там его друг отмечал день рождения. Во время катания на аттракционе «Вальс» оператор, как утверждают родственники школьника, попросила мальчика пересесть в другую кабинку. Когда школьник направился к соседней «ракушке», механизм запустили. Ребенок оказался зажат между конструкциями.

Как рассказали очевидцы, доставать школьника пришлось с помощью болгарки — аттракцион распиливали прямо на месте.

Медики оценивают состояние несовершеннолетнего как тяжелое. У него открытый перелом голеностопа, перелом позвоночника, множественные травмы тела и оторваны пальцы на ноге. Врачи также не исключили развития гангрены. Ребенку предстоит длительная реабилитация.

Семья пострадавшего отметила, что городская администрация на случившееся не отреагировала. По версии родственников, неправильно запустить аттракцион могла несовершеннолетняя оператор.

