Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 15 мая 2026Россия

Российский школьник лишился двух пальцев после похода на аттракцион

В Стерлитамаке мальчика госпитализировали с переломом позвоночника с аттракциона
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Стерлитамаке 12-летний школьник лишился двух пальцев на ноге после похода на аттракцион. Мальчика госпитализировали санавиацией. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, учащийся 10 мая пришел в парк Гагарина. Там его друг отмечал день рождения. Во время катания на аттракционе «Вальс» оператор, как утверждают родственники школьника, попросила мальчика пересесть в другую кабинку. Когда школьник направился к соседней «ракушке», механизм запустили. Ребенок оказался зажат между конструкциями.

Как рассказали очевидцы, доставать школьника пришлось с помощью болгарки — аттракцион распиливали прямо на месте.

Медики оценивают состояние несовершеннолетнего как тяжелое. У него открытый перелом голеностопа, перелом позвоночника, множественные травмы тела и оторваны пальцы на ноге. Врачи также не исключили развития гангрены. Ребенку предстоит длительная реабилитация.

Семья пострадавшего отметила, что городская администрация на случившееся не отреагировала. По версии родственников, неправильно запустить аттракцион могла несовершеннолетняя оператор.

Ранее сообщалось, что в Евпатории загорелся парк аттракционов «Авангард».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Минобороны России раскрыло подробности о массированном и групповых ударах по Украине

    Путин позвонил Лукашенко по вопросу обороны

    Названо возможное место запуска устроивших смертельную атаку на Рязань дронов ВСУ

    Мерц назвал бессмысленными споры с Трампом и вспомнил Зеленского

    Дорожные камеры начнут ставить в новых местах

    Москва попала в топ самых трезвых регионов России

    Российские военные заняли Чаривное

    Российский школьник лишился двух пальцев после похода на аттракцион

    У страны БРИКС осталось нефти на 18 дней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok