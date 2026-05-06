Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 6 мая 2026Россия

Горящий в Крыму парк аттракционов сняли на видео

В Евпатории загорелся парк аттракционов «Авангард»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Евпатории Республики Крым загорелся парк аттракционов «Авангард». Пожар попал на видео, которое публикует «112» в Telegram.

На снятых кадрах видно густой черный дым, окутавший конструкции парка. Открытый огонь на записи не наблюдается.

Причина и площадь возгорания неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее парк аттракционов загорелся на Революционной улице в Геленджике. В сети также появилось видео, на котором запечатлены клубы дыма и полыхающий огонь.

До этого на видео попал мощный пожар в Заветах Ильича Хабаровского края. Огненный столб с трехэтажный дом появился из-за вспыхнувшей котельной и напугал местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иностранный лидер прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы

    Кнайсль раскритиковала мир за молчание о действиях Израиля

    Для северных регионов России разработали новые дороги

    Компания самого богатого человека в мире объявила отзыв машин

    Горящий в Крыму парк аттракционов сняли на видео

    Сотни павлинов устроили хаос в курортном городе

    Россиянин продавал рыболовные туры без лицензии и был задержан в Таиланде

    Россиян предупредили о последствиях неправильного ношения георгиевской ленты

    На Украине раскрыли статистику по числу долетевших до Москвы дронов ВСУ

    В Архангельской области волонтеры начали спасать шедевры деревянного зодчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok