Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

В Геленджике на Революционной улице вечером 13 апреля произошел мощный пожар в популярном парке аттракционов для детей и взрослых. Кадрами происшествия поделился Telegram-канал «112».
На видео видно, как черные клубы дыма поднимаются в небо на несколько метров, а так же полыхает огонь.
На месте работают все экстренные службы. Что именно горит и, что стало причиной возгорания пока неизвестно, информации о пострадавших не было.
