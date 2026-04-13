В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

В Заветах Ильича поднялся 10-метровый огненный столб из-за пожара в котельной

В поселке Заветы Ильича Хабаровского края взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом — оно вспыхнуло из-за пожара на котельной. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

На записи, снятой местным жителем, можно увидеть горящую трубу котельной, а также пространство над ней. Отмечается, что пламя взметнулось примерно на 10-метровую высоту. Зрелище испугало местных жителей.

Отмечается, что ранее губернатор Дмитрий Демешин обещал сделать котельную экологичной и заявлял о ее переводе на биотопливо с осени.

Между тем в марте местные жители жаловались на кашель из-за едкого смога от котельной в Заветах Ильича.