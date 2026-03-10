Заветы Ильича окутал едкий смог

В Заветах Ильича пожаловались на кашель из-за едкого смога от новой котельной

Жители Заветов Ильича Хабаровского края пожаловались на кашель из-за едкого смога от новой котельной. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, котельную в поселке запустили перед началом отопительного сезона. Чиновники заверили, что станция на биотопливе будет экологичной, однако после введения объекта в эксплуатацию Заветы Ильича окутал едкий дым, который опускается на улицы и дома. Местные жители утверждают, что им пропитывается одежда, а у некоторых из них удушливый запах вызывает приступы кашля. На снятых ими видео можно заметить дымку в воздухе, а также клубы черного дыма, поднимающиеся из котельной.

В выходные дни многим семьям приходится уезжать в соседние поселки, чтобы подышать свежим воздухом и погулять с детьми. Власти, в свою очередь, сообщают, что с декабря в котельной идут пуско-наладочные работы, добавляя, что проблему вскоре устранят — осталось лишь немного подождать.

