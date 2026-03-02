Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 2 марта 2026Экономика

Российский город накрыло едкое черное облако

Babr Mash: Иркутск накрыло едкое облако дыма
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Ряд районов Иркутска и области накрыло едкое черное облако дыма. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, речь идет о микрорайоне Топкинский, а также садовом товариществе «Зеленое», деревне Карлук и поселке Малая Топка, находящихся за пределами города. Источником вредных выбросов, по словам местных жителей, является мусорный полигон, где сжигают отходы. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся со стороны комплекса. «На полигоне явно что-то горит... Непонятно», — описал ситуацию мужчина.

Отмечается, что власти пока не дали объяснения происходящему.

Ранее в аналогичной ситуации оказались жители Новосибирска, которые пожаловались на боль в горле и вонь из-за смога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok