Российский город накрыло едкое черное облако

Babr Mash: Иркутск накрыло едкое облако дыма

Ряд районов Иркутска и области накрыло едкое черное облако дыма. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, речь идет о микрорайоне Топкинский, а также садовом товариществе «Зеленое», деревне Карлук и поселке Малая Топка, находящихся за пределами города. Источником вредных выбросов, по словам местных жителей, является мусорный полигон, где сжигают отходы. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся со стороны комплекса. «На полигоне явно что-то горит... Непонятно», — описал ситуацию мужчина.

Отмечается, что власти пока не дали объяснения происходящему.

Ранее в аналогичной ситуации оказались жители Новосибирска, которые пожаловались на боль в горле и вонь из-за смога.