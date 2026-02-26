Жители российского города пожаловались на боль в горле и вонь из-за смога

Жители Новосибирска пожаловались на боль в горле и вонь из-за смога. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о микрорайоне Весеннем, расположенном рядом с промзоной. Минувшей ночью едкий дым окутал дома до 12-го этажа. Горожане рассказали, что в воздухе стал ощущаться запах шпал, а в горле начало першить. Позднее в Новосибирске ввели режим «черного неба».

Несмотря многочисленные обращения местных жителей в прокуратуру и требования властей, предприятия лишь временно снижали выбросы опасных веществ. После проверок проблема возвращалась вновь.

Местные жители намерены добиться установки стационарного поста мониторинга загрязнения воздуха. Новосибирцы уверены, что это поможет наконец решить проблему.

Накануне в аналогичной ситуации оказались жители Солнечногорского района Московской области. Некоторым из них пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов с местного комплекса по переработке отходов.