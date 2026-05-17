12:46, 17 мая 2026

Армия России поразила места сборки украинских БПЛА

Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы РФ поразили места сборки БПЛА и места дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Группировки войск ВС РФ нанесли поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

По данным ведомства, за минувшие сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 556 украинских беспилотников самолетного типа.

Часть из них сбита над акваториями Черного и Азовского морей. Также беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тверской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Тульской и Курской областях.

