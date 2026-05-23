AC: Мендель подтвердила, что Запад сорвал мирное соглашение между РФ и Украиной

Слова бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель в очередной раз доказывают, что страны Запада сорвали заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает American Conservative (AC).

По словам автора материала, многие эксперты сочли показания Мендель заслуживающими доверия и согласующимися с известными фактами.

Ранее Мендель заявила, что украинские власти планируют продолжать боевые действия еще долгие годы. Также она утверждала, что у Украины нет реальных шансов одержать победу в конфликте с Россией. Она отметила, что политика руководства страны ведет к потере целого поколения.