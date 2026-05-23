Дубль российского хоккеиста помог «Вегасу» выиграть второй матч в полуфинале Кубка Стэнли

09:08, 23 мая 2026Спорт

Дубль Барбашева помог «Вегасу» выиграть второй матч в полуфинале Кубка Стэнли
Алексей Гусев

Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 23 мая, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вегаса». В составе победителей дублем отметился российский форвард Иван Барбашев. Он также записал на свой счет результативную передачу. В составе «Голден Найтс» голевую передачу сделал еще один россиянин — Павел Дорофеев.

«Вегас» одержал вторую победу в полуфинальной серии Кубка Стэнли и ведет у «Колорадо» со счетом 2-0. Третья игра пройдет в ночь на 25 мая на домашнем льду «Голден Найтс».

Барбашев в 14 матчах нынешнего плей-офф забросил пять шайб и сделал семь результативных передач. В активе Дорофеева 10 шайб и четыре ассиста в 14 играх.

