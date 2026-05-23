Володин: Зеленского и его покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала

Украинского лидера Владимира Зеленского и его покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Такую судьбу ему предрек председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) в своем канале в Max.

По его словам, власти Украины пытаются любыми способами удержаться во власти так же, как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим, но закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом.

«Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе», — написал он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.