09:57, 23 мая 2026Россия

Володин: Зеленского и его покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского и его покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Такую судьбу ему предрек председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) в своем канале в Max.

По его словам, власти Украины пытаются любыми способами удержаться во власти так же, как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим, но закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом.

«Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе», — написал он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.

