На подлете к Москве сбили украинские беспилотники

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник. Он добавил, что на месте падения обломков в настоящий момент работают сотрудники оперативных служб.

Всего за сутки на подлете к Москве сбили четыре БПЛА.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин, заявил, что атаковавшие столицу беспилотники имели элементы с искусственным интеллектом. По его мнению, управлять ими могли со спутников.