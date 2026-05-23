Смолов сообщил о предложении вернуться в РПЛ

Смолов сообщил о предложении от тренера Балтики Талалаева вернуться в РПЛ

Бывший футболист сборной России Федор Смолов рассказал в интервью Okko Sport о предложении вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По словам игрока, оно поступило от главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. При этом Смолов отметил, что не скучает по российскому чемпионату и, скорее всего, закончил карьеру.

Форвард также рассказал, что у него есть собственная программа по РПЛ. «Приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится», — заявил Смолов.

Последним клубом 36-летнего футболиста был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года. С этого момента у Смолова не было контрактов с профессиональными клубами, но о завершении карьеры он не объявлял.

