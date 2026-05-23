Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:27, 23 мая 2026Спорт

Смолов сообщил о предложении вернуться в РПЛ

Смолов сообщил о предложении от тренера Балтики Талалаева вернуться в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Федор Смолов рассказал в интервью Okko Sport о предложении вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По словам игрока, оно поступило от главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. При этом Смолов отметил, что не скучает по российскому чемпионату и, скорее всего, закончил карьеру.

Форвард также рассказал, что у него есть собственная программа по РПЛ. «Приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится», — заявил Смолов.

Последним клубом 36-летнего футболиста был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года. С этого момента у Смолова не было контрактов с профессиональными клубами, но о завершении карьеры он не объявлял.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло

    Гарри Каспаров объявлен в международный розыск

    Россиянин поставил на матч Лиги Европы и выиграл более 8 миллионов рублей

    Водителям назвали способы сэкономить

    Володин предрек Зеленскому подобие Нюрнбергского трибунала

    Верку Сердючку раскритиковали в сети за песни на русском языке в Европе

    Президент страны НАТО призвал альянс проявить решимость в отношении России

    ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

    На Западе признали вину в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной

    «Бессмысленно». На Украине задумались о цене удержания Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok